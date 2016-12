Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında

Özellikle cerrahi sonrası, diğer tedavi yöntemlerine göre daha başarılı ve uzun dönemde daha fazla kilo kaybı sağlanmış olması, bu artışın en önemli nedenlerinden. Artışın diğer bir nedeni obezite cerrahisinin güvenliliğinin tıp otoritelerince çok güçlü bir şekilde onaylanmış olması. Obezite ameliyatları şu anda bir safra kesesi veya kalça protezi operasyonundan daha riskli değil.

Ancak Türkiye’de zaman zaman medyaya yansıyan ölüm haberleri obezite ameliyatı olmak isteyen birçok kişiyi endişelendiriyor.

Bugüne kadar 2 binden fazla kişiye obezite ameliyatı yapan ve uyguladığı yöntemler, dünyanın sayılı akademik dergilerinden Surgical Endoscopy’ye konu olan Obezite ve Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

UZMANLAŞMIŞ HEKİM VE İYİ BİR EKİP ŞART

“Obezite ameliyatları bir zamanlar riski yüksek ameliyatlar olarak tanımlanıyordu ama artık bu ameliyatlar sıkça yapılan safra kesesi, apandisit ve diz protezi ameliyatları kadar güvenli. Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı %0.3’ün altındadır.

Hastaların bu tarz ameliyatlarda sorun yaşamamaları ve iyi sonuçlar elde edilebilmesi için, konusunda uzmanlaşmış hekimlere ve merkezlere başvurması önem taşımaktadır.

Obez/morbid obez kişilerin kilo alma sebepleri (anatomik/psikolojik) çok fazla ve farklı sebeplere dayanabileceği için sadece ameliyat değil, ameliyat öncesi tetkiklerin değerlendirilmesi, ameliyat sonrası sağlıklı beslenme sisteminin oturtulması, psikolojik destek ve gerekiyorsa tedavi, moral ve motivasyon desteği de aynı oranda önemlidir.

Ameliyatın başarılı geçmesi kadar, hastanın ameliyat sonrası sağlıklı hayatına adapte olabilmesi bizlerin en büyük hedefidir. Bu hedef doğrultusunda da her biri alanında uzman ve spesifik eğitim almış, deneyimli kadro bulunmalıdır.

SADECE OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ UYGULAYAN BİR HEKİME İHTİYACINIZ VAR

Obezite ve metabolik cerrahisi her ne kadar genel cerrahi alanında yer alsa da spesifik bir eğitim, tecrübe ve ekip gerektirir. Bu nedenle eğitim ve çalışma hayatını sadece obezite ve metabolik cerrahisi üzerine kuran hekimler hem alanında gün be gün daha tecrübeli, hem ameliyatın her noktasına hakim, hem de spesifik alanları olduğu için araştırma ve eğitim konusunda daha fazla zaman harcamaya yatkındırlar.

HEKİMİNİZİN GÜNCELLENMİŞ BİLGİLER YAYIMLAMASI VE DESTEK GRUBU OLMASI ÖNEMLİ

Hekiminizin obezite cerrahisi ve yandaş konularda sıklıkla makale yayımlaması, web sitesinde içerik oluşturması ve ekibine ulaşabileceğiniz bir destek grubu olması ameliyat öncesi ve sonrasında kafanıza takılan hür türlü soruyu paylaşabilmeniz ve aydınlatılabilmeniz açısından fevkalade önem taşır. Aynı zamanda gerek hekiminizin eski hastalarına ulaşıp referans alabilmeniz açısından, gerekse moral ve motivasyon anlamında destek grupları son derece yararlı olmaktadır.

BİR BARİATRİK DİYETİSYEN TAKİBİNE İHTİYACINIZ VAR

Gerek ameliyatınıza hazırlık sürecinde (ön diyetlerin verilmesi, hasta eğitimi ve hazırlığı), gerekse ameliyatınız sonrasında mideniz yeni boyutu ve ameliyatınızın getirileri gereği uzman bir bariatrik diyetisyen desteğiyle yürümek, size beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek konusunda en büyük desteklerden birini sağlayacaktır.

Ameliyatla hacmi küçültülen midenizle uzun dönemde sağlıklı beslenme sistemini nasıl oturtacağınızdan tutun, önleyeceğiniz kas kaybı, yağ kaybı üzerine çalışmak, ameliyatlıların beslenme piramidi gibi sadece spesifik olarak bariatrik diyetisyenin bilip yönlendireceği konularda da güvenilir ellerde olduğunuzu hissetmelisiniz.

BARİATRİK CERRAHİ VE YEME BOZUKLUKLARI KONUSUNDA TECRÜBELİ BİR PSİKİYATRİ UZMANINA İHTİYACINIZ VAR

Obezite; bir çok sebep ve bir çok yandaş hastalıkla birlikte ilerleyen ve çoğunlukla içinden çıkılamaz diye düşündüğümüz yeme bozukluklarıyla yaşamaya bizi mecbur kılan kompleks bir hastalıktır. Hiçbir zaman çözümü tek taraflı ele alınmamalı ve çözümü için kökene inilmelidir.

Cerrahi tedavi hiçbir zaman tek başına mucize değildir. Bu nedenle özellikle uzun dönem sağlıklı bir beden imajı için cerrahi tedavi mutlaka uygun bariatrik diyet ve psikilojik/psikiyatrik takip ile desteklenmeli, yeni ve sağlıklı bir yıl değil, bir ömür için düzenli takip ve kontrollerle obeziteyle dört bir yandan destekle savaşılmalıdır.

Bu nedenle ameliyattan sonra küçülen yeme hacminiz ve değişen yaşantınızda hangi duygularla karşılaşacağınızı bilen, yeme bozukluğu ile sizinle el ele savaşabilecek bir uzman; daha güvenli adımlarla yeni sayfanızı açmanıza yardımcı olacaktır.

MUTLU SONLARA İNANIN

Her zaman hatırlamanız gereken ameliyatınızın sihirli bir değnek değil, muhteşem bir araç olduğu. Bu aracı kullanmak için de bizler, olabildiğince destekle, tecrübeyle ve uzmanlıkla sizlerin yanınızdayız.”