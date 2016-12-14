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14 Aralık 2016- Osmaniye

Ülkü Ocaklarında Eller Semaya İstanbul Şehitleri İçin Açıldı

Osmaniye Ülkü Ocakları, İstanbul'daki patlamada şehit olanlar için yasin okuttu

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı, teröristler tarafından İstanbul Beşiktaş’taki patlamada şehit olan polislerimiz ve vatandaşlarımızın aziz ruhlarına ithafen İlçe Ocakları da dahilinde olmak üzere Kuran ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı ve İlçe Ocaklarının tamamında okunan Mevlid-i Şerif programı Devlet Bahçeli konferans salonunda yapıldı. MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, Merkez İlçe Başkanı Tansel Elverdi, Belediye Başkan Vekili Yener Tuncer, Kamu-Sen Başkanı Ahmet Kandemir Türk Sağlık Sen Başkanı Fatih Üstüner, Turkav Başkanı Çağrı Hörmet, Ülkücü İşciler Derneği Başkanı Murat Kumcu, Belediye Meclis Üyeleri, Parti yöneticileri, Ocak Eski Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal marşı ve şehitlerimiz için saygı duruşuyla başlayan Mevlid-i Şerif programında Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, “Ülkü Ocakları olarak 10 Aralık’ta İstanbul, Beşiktaş’taki patlama’da şehit olan polislerimiz ve vatandaşlarımızın ruhları şad olsun diye onların anısını canlı tutmak için, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif tertipledik. Emperyalist köpeklerin taşeronluğunu yapan kana susamış, ruh hastası caniler ülkemize kahpece, kalleşçe saldırarak yüreklerimizi yakmaktadır. Şehit olan, polislerimiz ve vatandaşlarımız için ellerimiz semada, dillerimiz dua da burada bizlere eşlik eden herkesten Allah razı olsun" diyerek sözlerine şöyle devam etti.

Şehitlerimizin cennet ile ödüllendirildiğini dile getiren Başkan Eroğlu, ''Sayısız vatan evladı yiğitlerimiz Allah'ın rahmetinin şahidi oldular. Onun için onlara şehit diyoruz. Daha vefat ederken cenneti görerek, onun rahmetine kavuştular. Onlar Peygamber Efendimize (S.A.V) komşu oldular. Bu ne büyük müjdedir. Şehitlerimize kıyamete kadar bu aziz millet dua edecek. İstanbul Vodafone Arena yakınlarında Beşiktaş - Bursaspor maçının sona erdiği sıralarda meydana gelen bombalı saldırılar bizleri derinden üzmüştür.

Kan ve gözyaşından beslenen terör bu defa hain ve aşağılık yüzünü İstanbul'da göstermiş ve iki farklı bombalı saldırı düzenlemiştir.Yapılan resmi açıklamalara göre futbol müsabakası sebebiyle görevde bulunan polislerimizi hedef alan kahpe saldırıda sivil ve polis olmak üzere çok sayıda vatandaşımız şehit olmuş, 150'yi aşkın vatan evladımız da yaralanmıştır. Yine ana-babalar evlatlarını, çocuklar babalarını, gelinler erlerini ve milletimiz onlarca kahramanını kaybetmiştir.Binbir emekle büyütülen umutlar yitirilmiş, evlerin direkleri hain bir saldırı ile çökmüş ve yüreğimiz dağlanmıştır. Bu kafirliği milletimize reva görenler başta olmak üzere tüm terörün kökünün kazınması bir zarurettir. Kahraman güvenlik güçlerimizi ve Aziz Milletimizi her fırsatta hedef alan, bu soysuz köpeklerin tamamı Türk Milleti'ne hesap vermelidir. Bu canilerin yaptıklarının yanlarına kar kalmaması ve vicdanların bir nebze rahatlaması için terörün her çeşidi için İDAM CEZASI ivedilikle getirilmelidir. Şerefsizce kanımızı emmeye çalışanlar, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan kansızlar, teker teker dar ağacında sallandırılmalıdır. Akıl almaz bir nefret ile ve kılıktan kılığa girerek, milletimize ihanet eden köpeklerin aldıkları her nefes milli menfaatimize tehdittir. Türk milliyetçileri böyle bir kararlılığın her platformda savunucusu ve destekcisidir. Bu vesileyle hain patlama sonucu şehit düşenlere rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar vermesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkü Ocakları, vatanımızın bekası için canları pahasına defalarca görev yapan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimizin yanındadır. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere büyük Türk Milletine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türk milleti birlik ve beraberlik şuuruyla bugünleri atlatacak, terör bu topraklarda bir daha anılmamak üzere karışacaktır" diye sözlerine son verdi.

Proğrama katılım sağlayan misafirlere teşekkür eden Başkan Eroğlu, İstanbul, Beşiktaş’ta şehit düşen polislerimiz ve vatandaşlarımız için dualarla başladığı konuşmasında, şehitlerimize rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyerek sonlandırıldı.

14 Aralık 2016 - Osmaniye 51 Okunma

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