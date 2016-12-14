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14 Aralık 2016- Osmaniye

Örnek hayvan sever engelli köpeği aldı

İstanbul'da yaşayan bir hayvan sever Osmaniye'deki engelli köpeği sahiplendi.

Osmaniye'de muhtemel araç çarpması sonucu yaralanıp sağ ön ayağının kesilmesi sonucu engelli kalan Golden cinsi erkek köpek, İstanbul'da ki bir hayvan sever tarafından sahiplenildi. Belediye Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 3 aydır bakım ve tedavisi yapılan sevimli köpeğin internette resimlerini gören Yaşama Şans Ver Hayvanları Koruma Kurtarma Barındırma ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Gamze Göksoy, Osmaniye Belediyesi ile irtibata geçti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayvan severin sahiplenmek istemesi üzerine engelli köpeğin İstanbul'a transferi için gerekli işlemlere başlandı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından köpek, Pet transfer hizmeti ile İstanbul'a götürüldü. Doğa Yaban Hayatı Koruma Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Bünyamin Akın, engelli köpeğin doğada yaşamını sürdürmesinin zor olduğu için barınakta tutulması gerektiğini yada sahiplenilmesi durumunda hayvan severlere teslim edildiğini söyledi. Akın, "Köpeğimiz İstanbul'daki bir hayvan sever tarafından sahiplenilecek. Köpeğin Mersin'e kadar özel bir araçla transferini sağlayacağız. Buradan sonra Pet transfer ile köpeğimiz İstanbul'a gönderilecek. Orada Yaşama Şans ver derneği yöneticileri tarafından sahiplendirilecek." dedi. Pet shop'lardan kedi ve köpeklerin parayla satın alınmamasını bunun yerine hayvan barınaklarından sahiplenilmesini isteyen Akın, "Biz buradaki sahipsiz hayvanları sahiplendiriyoruz. Ve ayrıca şunu savunuyoruz, pet diye alınıp pat diye atılmasın sokağa bu hayvanlar." dedi. Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hüseyin Küçük ise merkeze 2016 yılı içerisinde 688 hayvanın kabul edildiğini belirterek, "Yaşları dolan hayvanların kısırlaştırılması yapıldı.192 adet hayvanımız ise hayvan severlerimiz tarafından sahiplenildi. Hayvanlarımızı yaşatmak isteyen bütün hayvan severlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

14 Aralık 2016 - Osmaniye 56 Okunma

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