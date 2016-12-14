Hasanbeyli'de ahırdan 13 koyun çalındı

İlçeye bağlı Çolaklı Köyü'nde meydana gelen olay, koyunların sahibi O.K'nın evinin 7 metre uzaklığındaki bulunan ve üzeri branda ile örtülü olan ahıra sabah saatlerinde yem vermek için girmesi üzerine anlaşıldı. 21 adet olması gereken koyunlarının eksik olduğunu fark eden O.K., çevreyi araştırdıktan sonra durumu hemen Hasanbyeli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)