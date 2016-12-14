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14 Aralık 2016- Osmaniye

Osmaniye'de Çiftçilere Akkaraman ırkı koyunlar dağıtıldı

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, genç çiftçi projesi kapsamında, 10 çiftçiye 40'ar baş Akkaraman ırkı koyun dağıtıldı.

Küçükbaş Hayvancılık kapsamında Akkaraman Koyunu projesinden Merkez İlçede 3, Kadirli'de 3, Toprakkale'de 2 ve Sumbas'ta 2 adet proje olmak üzere toplam 10 Genç Çiftçi Projesi destekleme kapsamına alındı. Proje kapsamında her bir Genç Çiftçiye Akkaraman ırkı 2 adeti erkek olmak üzere 40'ar baş hayvan verildi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, şu ana kadar 39 projenin tamamlandığını belirterek, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin Karara dayanılarak hazırlan 05/04/2016 tarih ve 296675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinden ilimize Bakanlığımızca 112 adet Hayvansal Üretim, 47 adet Bitkisel Üretim ve diğerleri olmak üzere toplamda 159 adet proje uygun görülmüştür." dedi.

14 Aralık 2016 - Osmaniye 123 Okunma

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