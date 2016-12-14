Vali Al, Muhtarların sorunlarını dinledi

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kerem Al, 10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı bölücü terör örgütü mensuplarının canice eylemleri sonucunda şehit olan polis ve sivil vatandaşları rahmetle anarak, "İnsanlıktan zerre kadar nasibini almamış, kan ve ölümden beslenen, emperyalist güçlerin maşaları olan canilerin eylemleri sonucunda can veren 44 şehidimizi rahmetle anıyor, menfur saldırıyı lanetliyorum." dedi. Sözlerinin devamında tarihi günler yaşandığını belirten Vali Al, "15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadık. Bu nedenle sürecimiz, normal gündemimiz aksadı ve maalesef başka şeylerle uğraşmak zorunda kaldık. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz, ancak bu coğrafya güzel olduğu kadar bedeli de yüksek bir coğrafyadır. Bu topraklar üzerinde hesaplar hiçbir zaman bitmedi. Ama birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimizle bu hesapları boşa çıkaracağız. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

TALEPLER MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMEKTE

Toplantının birkaç önemli hususun muhtarlara bildirilmesi hem de muhtarların görüşlerinin alınması nedeniyle düzenlendiğini kaydeden Vali Al, gündemin en önemli konusunun emniyet ve asayiş olduğunu söyledi. Muhtarların köyler ve mahallelerde devletin gözü kulağı olduğunu belirten Vali Kerem Al, "Toplumumuzun güvenliği konusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Bu nedenle en küçük bir haberi göz ardı etmemeniz ve güvenlik güçlerimize bunları mutlaka bildirmeniz gerekiyor. Hepimizin can ve mal güvenliği için bu şarttır." dedi. Sözlerinin devamında muhtarlardan gelen taleplerden söz eden Vali Kerem Al, bu taleplerin mutlaka tek tek değerlendirildiğini ifade ederek, iletilen talepler hakkında yapılan işlemler ile ilgili bilgi verdi. Köylerde özellikle içme suları konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekliliğine vurgu yapan Vali Al, vatandaşın sağlığı açısından içme sularının klorlanması ve membaların, su depolarının temizliği konusuna önem verilmesi noktasında uyarıda bulundu. Vali Al, içme suları hakkındaki bir diğer uyarısı da içme sularının sulama suyu olarak kullanılmaması yönünde oldu. Vali Al, bu konuda özenli davranılması gerektiğinin altını çizdi. Toplantının devamında, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, güvenlik ve asayiş konusunda ilimizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Vali Al, toplantının devamında muhtarlara söz verdi. söz alan Muhtarlar, öncelikle Vali Kerem Al’a düzenlenen toplantı için teşekkür ederek, köyleri ve mahallelerinin sorun ve taleplerini dile getirdiler. Muhtarların dile getirdikleri konular ile ilgili olarak kamu kurumu il müdürleri kendi müdürlüklerinin görev alanlarında bilgi verdiler. Vali Kerem Al, toplantı sonunda, “Hepimizin asıl görevi çok çalışmak, ülkemizin üzerinde bazı hesapları olanların hesaplarını boşa çıkarmaktır. Bu doğrultuda hepimiz daha fazla çalışacağız. Tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum." dedi. Toplantı, Vali Al’ın kapanış konuşması ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE