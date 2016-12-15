Durmuşoğlu "Savrun Barajı yapılacak"

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Savrun Barajı Projesinin 19 Ocak 2017’de ihaleye çıkacağını açıkladı.

Osmaniye’nin geleceği açısından en önemli projelerden birisi olarak görülen, 1 adet baraj ve 1 adet sulama tesisinden oluşan Savrun Barajı’nın 19 Ocak 2017’de ihaleye çıkacağını açıklayan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, projenin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile birlikte yaklaşık 9 bin kişiye istihdam oluşturulurken, ekonomiye de yılda 36 Milyon TL katkı sağlanacağını ifade etti.

Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi’nde çok önemli temaslarda bulunduğunu ve Osmaniye’nin enerji alanındaki bölgesel avantajlarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Durmuşoğlu, “Savrun Barajı Projesi, bölgemize yapılacak en büyük yatırımlardan birisidir. Proje tamamlandığında sadece bir baraj olarak değil, bölgemizin ekonomisindeki en büyük dinamiklerden birisi olarak hayatımızın çok önemli bir parçası olacaktır. Bölge insanımızla birlikte dışarıdan çalışmaya gelecek insanların oluşturacağı nitelikli iş gücü, Osmaniye’nin gücüne güç katacak ve her sektöre canlılık getirecektir.” dedi.

Osmaniye’yi topyekün kalkındırarak bölgenin parlayan yıldızı yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Durmuşoğlu, “Biz çok büyük projelerin peşindeyiz. Bunun için de gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında en etkin kişiler ve kurumlarla iletişim halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedefine Osmaniye’yi hak ettiği şekilde taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.” diyerek sözlerini tamamladı