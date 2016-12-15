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15 Aralık 2016- Osmaniye

7 Ocak Kurtuluş Kupası Futbol Turnuvası Başladı

Futbolcular “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” Pankartı Açtı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü Osmaniye Valiliği’nin öncülüğünde ve Osmaniye Belediyesi’nin organizasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destekleriyle çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Kutlamalar kapsamında başlatılan Osmaniye Belediyesi birimler arası futbol müsabakaları başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan maçlarda futbolcular birbirlerini tebrik ederek başarılar dilediler. Maçlarda centilmenliği elden bırakmayan sporcular böyle turnuvayı başlattıkları için Osmaniye Belediyesine teşekkür ettiler.

FUTBOLCULAR AÇILAN PANKART İLE TERÖRÜ LANETLEDİ

Son zamanlarda artan terör olaylarını protesto etmek ve güvenlik güçlerine sahip çıkmak adına sahaya pankart açarak çıktılar. Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında başlatılan futbol turnuvasında Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan futbol takımı ‘ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ’ yazılı pankart açarak sahaya çıktı. Sporcuların açtığı pankart seyirciler ve tüm sporcular tarafından büyük alkış aldı.

Duygu ve düşüncelerini dile getiren sporcular, “Vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” dediler.

15 Aralık 2016 - Osmaniye 115 Okunma

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