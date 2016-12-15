Tazeoğlu ve Bahadıroğlu Kitap Fuarına Renk Katacak

Açıldığı günden bugüne kadar binlerce kişinin ziyaret ettiği Osmaniye Belediyesi 1.Kitap Fuarı vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor. 7’den 70’e her yaştaki vatandaşın ilgi alanına giren kitapları vatandaşlara sunan Osmaniye Belediyesi 1.Kitap Fuarı 18 aralığa kadar hizmet vermeye devam edecek.

YAVUZ BAHADIROĞLU 16 ARALIK’TA OSMANİYEYE GELİYOR

‘Sunguroğlu’ ve ardından yazdığı ‘Buhara Yanıyor’ isimli tarihi romanları ile ilgi gören , çok sayıda çocuk romanının ve hikayelerinin yazarı Yavuz Bahadıroğlu, 16 aralık cuma günü saat 14.00 ‘da Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde yapacağı söyleşi ile sevenleriyle buluşacak. Bahadıroğlu, söyleşinin ardından fuar alanına geçerek 15.00 ile 17.00 saatleri arasında kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet edecek.

KAHRAMAN TAZEOĞLU 17 ARALIK’TA OSMANİYEYE GELİYOR

Şiirle başlayan edebiyat yolculuğunu roman, deneme ve hikaye kitapları ile devam ettiren Kahraman Tazeoğlu, 17 aralık cumartesi günü saat 15.00 ‘da Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde yapacağı söyleşi ve imza gününde okurları ile buluşacak . Tazeoğlu, söyleşi sonrası fuar alanına geçerek 16.00 ile 18.00 saatleri arasında kitaplarını imzalayacak.