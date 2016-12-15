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15 Aralık 2016- Osmaniye

Tor: Polisimiz herşeyimizdir

Osmaniye Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor ve ekibi Emniyet Müdürü Gökduman'ı ziyaret etti.

Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Av. Hamza Tor, İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısından dolayı İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Çevikkuvvet Şube Müdürlüğüne başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Av. Hamza Tor’a Kadın Kolları İl Başkanı Meryem İci, Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Enes Demir ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Emniyet teşkilatının milletin gözbebeği olduğuna vurgu yapan Tor, polisimize yapılan saldırı milletimize yapılmıştır dedi.

Terörle topyekûn bir mücadele yapıldığını ifade eden Tor, “Devletimiz terörle mücadeleyi etkin ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Vazgeçeceğimiz ne bir karış toprağımız ne de feda edebileceğimiz bir evladımız vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün ilan ettiği ‘Milli Seferberlik’ ile terörle mücadelede yeni bir dönem başlamıştır. Sayın Başbakanımızın dün CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile teröre karşı birliktelik mesajı çok önemli ve çok anlamlıdır. Devletimizin beka ve gelecek sorununa karşı milli birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz olmuştur. Milletimiz her zaman olduğu gibi yine devletinin yanındadır. Vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, şehit ailelerine ve milletimize sabır diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Ak Parti İl Başkanı Av. Hamza Tor’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

15 Aralık 2016 - Osmaniye 161 Okunma

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