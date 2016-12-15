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15 Aralık 2016- Osmaniye

Vali Kerem Al, İmam Hatip okullarını ziyaret etti

Vali Al, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret etti.

Vali Kerem Al'ın ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de hazır bulundu. İlk olarak, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Vali Kerem Al, sınıflarda bir süre dersi öğrencilerle birlikte dinledi. Derslerinin nasıl olduğunu ve gelecekte neler yapmak istediklerini soran Vali Al, öğrencilere başarılar dileyerek sınıflardan ayrıldı. Daha sonra öğretmenler odasında Okul Müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Al, Okul Müdürü Arif Hafif’den okul hakkında bilgi aldı. Okulun bir sorun ya da sıkıntısı olup olmadığını soran Vali Al, öğrencilerin en iyi eğitimi almaları noktasında mümkün olan en iyi koşulları sağlamak için gayret gösterdiklerini kaydetti. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Kerem Al, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı. Programının devamında Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Vali Kerem Al, Okul Müdürü Ali Asil’den okul hakkında bilgi aldı. Sınıfları da ziyaret eden Vali Al, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyaretinin son bölümünde öğretmenlerle bir araya gelen Vali Al, okulların durumunu görmek ve herhangi bir sorun ya da eksiklik olup olmadığını tespit etmek maksadıyla okul ziyaretlerini gerçekleştirdiğini söyledi.Ziyaretinin ardından, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Vali Kerem Al, okuldan ayrıldı.

15 Aralık 2016 - Osmaniye 75 Okunma

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