Kardan kapanan Zorkun Yaylası yolu açıldı

Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Zorkun'a vatandaşların da rahatlıkla gidebilmesi için greyderler ve iş makineleri ile yolda kar temizliği yapıldı. Kar kalınlığı bazı yerlerde yarım metreye ulaşırken, yol açma çalışmalarının ise 4 saat sürdüğü kaydedildi. Osmaniye İl Özel İdaresi yetkilileri, Zorkun, Olukbaşı ve Ürün Yaylalarına gidip, karın eşsiz güzelliğini görmek isteyen vatandaşların, araçlarında kar lastiği, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi. Özellikler yoldaki buzlanmalara karşı sürücüleri uyaran yetkililer, trafik güvenliği açısından kış şartlarına uygun araçlarla bu bölgelere çıkılması gerektiğini vurguladılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE