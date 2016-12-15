İŞGEM Atölyeler ve Hizmet Binasının temeli atıldı

Yağışlı hava nedeniyle OSB Konferans Salonunda düzenlenen törene Vali Kerem Al, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Belediye Başkan Vekili Yener Tuncer, Vali Yardımcıları Mehmet Öz ve Alp Eren Yılmaz, Osmaniye eski Vali Yardımcısı ve İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler ve iş adamları katıldı. İlk olarak İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç konuşmasında, Osmaniye'de Vali Yardımcısı olduğu dönemde projenin kendisi için özel önem arz eden bir proje olduğunu ifade ederek, "İŞGEM projesinin temel amacı, fikri olan ancak hem ekonomik anlamda hem de deneyim anlamında yeterli olmayan insanlara devletin ilk aşamada yer, teknoloji ve bilgi desteği sağlamasıdır. Çağdaş ülkelerin çoğunda uygulanan bu sistem, Osmaniye’de de özellikle de Organize Sanayi Bölgemizde uygulanmış olacaktır. Bu projede yer almış olmaktan gurur duyuyorum. Emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Projenin Osmaniye’mize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Murat Altun ise yaptığı konuşmada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Rekabetçi Sektörler Programını yürüttüklerini ifade etti. Temeli atılacak olan Osmaniye İŞGEM'in ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağını da ifade eden Murat Altun, "Proje kapsamında 8,3 Milyon Avro’luk kaynağı bu projeye tahsis etmiş olduk. Bunun yüzde 17'sini ulusal bütçeden, yüzde 83'ünü ise Avrupa Birliği kaynağından kullanıldı." diye konuştu. Vali Kerem Al ise İŞGEM'in hizmet binası ve atölyelerinin temelini atmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlimiz 2000'li yılların başına kadar ekonomisinin ana ekseni tarım olan bir ildi. 2000’lerden sonra OSB’nin hayata geçirilmesi ve 5084 Sayılı Kanunun yürürlüğe konulması ile OSB’de müthiş bir atılım yaşanmıştır. Bugün 100’den fazla fabrikası 15 Bin çalışanı ile Osmaniye OSB, ilimizin önemli bir değeri haline gelmiştir. Osmaniye OSB, sadece ilimizin değil, bölgemizin ve ülkemizin de önemli bir sanayi üssüdür. Bu bakımdan Organize Sanayi Bölgemizle övünüyoruz." diye konuştu. Temeli atılacak olan İŞGEM Projesinin çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Vali Al, proje hakkında bilgi vererek, "Toplam 37 bin 500 metrekare alanda, 10 Bin metrekare kapalı alanı olan İŞGEM; 16’sı 125 metrekare, 16’sı 250 metrekare ve 6’sı da 500 metrekare olmak üzere 38 işlikten oluşuyor. Bu yatırımın içinde aynı zamanda konferans ve eğitim salonları, kafeteryalar olacaktır. İŞGEM’in ilimize, bölgemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Proje, 2017 yılı Ekim ayı itibariyle hayata geçirilecektir." dedi. Vali Al, projenin yapılma aşamasında önemli katkıları olan Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi. Konuşmaların ardından, temel atma alanına geçildi. İl Müftüsü Ramazan Çortul tarafından okunan duanın ardından, Vali Kerem Al ve protokol mensupları tarafından Osmaniye İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Atölyeler ve Hizmet Binasının temelini atıldı. İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)