Engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi

Maganda kurşunuyla hayatının baharında engelli yaşama mahkum edilen 18 yaşında ki Ahmet Fidansoy ve akraba evliliği sonucu kemik erimesi hastalığına yakalanan 40 yaşında Maruf Özkan tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Ülkücü İşçiler Dernek Başkanı Murat Kumcu, "Engelli kardeşlerimize bir nebze umut olup aramızdaki engeli kaldırmak için 2 kardeşimize tekerlekli sandalye hediye ettik ve 2 tane daha tekerlekli sandalyemizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu hayır işine vesile olan Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk'e teşekkür ederiz. Tüm STK'lar olarak engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuurunu, empati kültürünü, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu muhakkak surette canlı ve aktif tutmalıyız. Sorumluluk bilinci içinde Ülkücü İşçiler Derneği olarak engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında hak ettikleri seviyelerde bulunmaları için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu. Engelliler Platformu Başkanı Mimar Haydar Aktürk ise her bireyin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, "Böyle hassas bir konuya değinen Ülkücü İşçiler Dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Engelliler Platformu olarak amacımız engelliler konusunda çalışmalar yapmak, toplum ve engellileri kaynaştırmaktır. Sivil Toplum Kuruluşlarının birlik ve beraberlik örneği sergileyerek her konuda başarı sağlayacağına inanıyorum. Toplum olarak aramızdaki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi. Her iki engelli vatandaşın evinde gerçekleştirilen ziyarette de engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar konusunda bilgiler verildi.