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15 Aralık 2016- Osmaniye

Bahçe Kaymakamı Çığ'a veda yemeği

Kayseri'nin Yaylalı İlçe Kaymakamlığına atanan Bahçe Kaymakamı Mehmet Alper Çığ için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Aydın Tesislerinde düzenlenen programa Cumhuriyet Savcısı Eren Kıraç, Hakim Burcu Yaman ve Mehmet Kahyaoğlu, Kurum Müdürleri ve Memurları, İl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı. Bahçe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağıarıcaklı Köyü Muhtarı Mehmet Aydın konuşmasında, Kaymakam Çığ'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Daha sonra söz alan Kaymakam Mehmet Alper Çığ, İlçede yapmış olduğu yaklaşık 2.5 yıl süre içerisinde özellikle eğitim, tarım, sosyal yardımlaşma ve yayla turizmine büyük önem verdiğini belirterek bu alanlarda yarım kalan projelerin tamamlanması dileğinde bulundu. Görev yaptığı süre içerisinde kendi mesai arkadaşlarına il genel meclis üyelerine, köy ve mahalle muhtarlarına, sivil toplum örgütlerine, özellikle Bahçe halkına sonsuz teşekkür ederek herkese "Allaha ısmarladık." dedi. Daha sonra sunulan plaketlerin ardından veda yemeği programı sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)

15 Aralık 2016 - Osmaniye 149 Okunma

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