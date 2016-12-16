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16 Aralık 2016- Osmaniye

Valimiz Kerem Al'dan anlamlı yemek

Osmaniye Valisi Kerem Al, il'de bulunan eski-yeni il genel meclis üyelerini bir araya getirerek yemek verdi.

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Vali Kerem Al, Osmaniye’nin il olduğu 1996 yılından bu yana ilimizde görev yapmış olan İl Genel Meclisi Üyeleri ile yemekte bir araya geldi. Polisevinde düzenlenen programa Vali Kerem Al’ın yanı sıra, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ve halen görevine devam etmekte olan İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Kerem Al, millet olarak vefanın kültürümüzde önemli olduğunu ve programın bu maksatla düzenlendiğini ifade ederek, bugüne kadar görev yapmış İl Genel Meclisi Üyelerine hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Osmaniye’de bir birlik ruhu olduğunu ve herkesin ilimizin daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte çalıştığını kaydeden Vali Al, bu birliğin her daim devam etmesini temenni etti.

Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal da yaptığı konuşmada bugüne kadar görev yapmış olan ve halen görevine devam eden tüm İl Genel Meclisi üyelerine yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

İl Genel Meclisi’nin eski üyeleri ise görevleri sona erdikten sonra ilk kez bir Vali tarafından hatırlandıklarını ifade ederek düzenlenen program için Vali Kerem Al’a teşekkür ettiler.

Sohbet havası içerisinde devam eden programda İl Genel Meclisi Üyeleri hatıralarını anlattılar. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

16 Aralık 2016 - Osmaniye 207 Okunma

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