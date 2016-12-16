Hırsızlık suçundan aranan şahıs, cezaevi ziyaretinde yakalandı

Osmaniye'de, işlediği hırsızlık suçu nedeniyle arandığı iddia edilen 16 yaşındaki İ.A., cezaevinde yatan ağabeyini ziyarete geldiğinde yakalandı. 15 Temmuz günü saat 09.45 sıralarında Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hükümlü olarak bulunan 28 yaşındaki C.A.'yı ziyarete gelen kardeşi İ.A.'nın yapılan UYAP sorgusunda, Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Hırsızlık" suçundan arandığının tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması için Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği öğrenildi.