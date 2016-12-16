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16 Aralık 2016- Osmaniye

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor..

Osmaniye’nin en büyük hayalleri arasında yer alan Teleferik Projesi, hayata geçiyor.

Osmaniye İl Genel Meclisinin Kasım ayı oturumunda Karaçay Vadisinde Teleferik Sistemi Fizibilitesi yapılması için DOĞAKA’ya DFD Projesi sunulması ve söz konusu projeye eş finansman sağlanması için oy birliği ile karar alındı.

Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından DOĞAKA Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı’na sunulan "Osmaniye Karaçay Teleferik Sistemi Teknik, Ekonomik ve Mali Fizibilitesinin Yapılması" projesi başarılı bulundu.

Osmaniye İl Özel İdaresi ve DOĞAKA tarafından ortaklaşa finanse edilecek çalışma kapsamında öncelikle alternatif güzergâhlar belirlenecek, ardından karar verilecek güzergâh üzerinde istasyon yerleri tespit edilecek, bu yerlerde jeolojik etüt çalışmaları yapılacak.

Osmaniye Karaçay Teleferik Sistemi Teknik, Ekonomik ve Mali Fizibilitesinin Yapılması" projesi kapsamında Doğu Akdeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelini çeşitli altyapı çalışmaları ve tesislerle zenginleştirmek ve turizm için alternatif ulaşım olanakları oluşturmak adına Osmaniye ili Karaçay Vadisinden Zorkun Yaylası yolu üzerinde tespit edilecek noktaya/noktalara uzanan güzergah üzerinde kurulması planlanan Osmaniye Teleferik Hattının Teknik ve Mali Fizibilitesi hazırlanacak.

Osmaniye’mize Teleferik Projesi kazandırılması için ilk adımı atan Valimiz Sayın Kerem Al’a,oy birliği ile karar alan İl Genel Meclis Üyelerimize ve DOĞAKA’ya teşekkür ediyoruz..

16 Aralık 2016 - Osmaniye 1420 Okunma

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