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16 Aralık 2016- Osmaniye

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteklerinde yaban hayvanları görüntülendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı Devlet Avlağı sınırlarında yaşayan yaban hayatı, ormanlık alana yerleştirilen foto kapanlarla görüntülendi.

Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için yapılan çalışmada, 2015 yılı içerisinde bu zamana kadar yöredeki vatandaşlardan duyumu alınan ve bir çok hikayeye konu olan yaban keçileri ilk kez görüntülenirken, bunun yanı sıra tilki, sincap, sansar, yaban domuzu, ve benzeri yaban hayvanları tekrar kaydedildi. Hayvanların geçiş güzergahları arasında bulunan noktalara yerleştirilen sensorlu ve gece görüş özelliğine sahip foto kapanların yaban hayvanlarının fotoğraf ve videolarını kayıt altına alma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

16 Aralık 2016 - Osmaniye 698 Okunma

Yorumlar

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Kanki - Yaban keçisi resimleri niye yok, Bu resmi bende çekerim kanki

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