Raf ömrü bitmiş gıdalar, sokak hayvanlarına ulaştırıldı

Osmaniyede, raf ömrü bitmiş, son kulanım tarihi geçmemiş gıdalar imha edilmek yerine, Karaçay Mesire Alanı ve Zorkun Yayla Yolu Çift Mazı Mevkiindeki ormanlık bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ulaştırıldı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Migros ve HAYTAP'ın karşılıklı imzaladıkları protokol gereği, raf ömrü bitmiş, son kullanım tarihleri geçmemiş gıdaların sokak hayvanlarına dağıtılması projesine aralıksız devam edildiğini söyledi.

Ufacık ekmek parçaları için yaşam mücadelesi çeken başta kedi ve köpek gibi sahipsiz canların imdadına marketlerdeki raf ömrü bitmiş gıdalarla yetişildiğini belirten Laçinbala, "Günde ortalama 20 kilo kadar bayat unlu mamul sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere bize tutanak karşılığı teslim ediyor. Kedi ve köpeklerin kuru mama imalatı; tahıl unlarından yapılan yem rasyonunun hamur haline getirildikten sonra kalıplara dökülerek gevrek bir şekilde pişirilip üzerlerine et suyu püskürtülme işlemi ile sonlanıyor. Besleme keşiflerinde teslim aldığımız ekmek ve pastaların üzerlerine et suyu püskürttüğümüzde sokak hayvanlarının daha iştahlı tüketim yaptığını gözlemledik." dedi. Unlu mamullerin özellikle Karaçay mesire alanına daha çok bırakıldığını belirten Laçinbala şöyle devam etti: "Mevsim şartlarının güzel geçtiği bölgemizde piknik alanlarında beslenebildikleri için sokak hayvanları bu bölgelerde yoğunlaşıyor. Fakat üç ay kadar süren kış döneminde piknik sebebi ile vatandaşlar buralara uğramayınca sahipsiz canlar, soğukla mücadelelerine açlık faktörü eklenmekte. Bu nedenle gıdaları bu bölgeye daha çok bırakmaktayız. Ayrıca ürünleri bıraktığımız bu alan makilik tepelerin ve ormanın başladığı nokta olması sebebiyle bu gıdalara yabani hayvanların da ulaşmasını planlamaktayız."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE