Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
16 Aralık 2016- Osmaniye

Raf ömrü bitmiş gıdalar, sokak hayvanlarına ulaştırıldı

Osmaniye'de raf ömrü bitmiş gıdalar, sokak hayvanlarına ulaştırıldı

Osmaniyede, raf ömrü bitmiş, son kulanım tarihi geçmemiş gıdalar imha edilmek yerine, Karaçay Mesire Alanı ve Zorkun Yayla Yolu Çift Mazı Mevkiindeki ormanlık bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ulaştırıldı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Migros ve HAYTAP'ın karşılıklı imzaladıkları protokol gereği, raf ömrü bitmiş, son kullanım tarihleri geçmemiş gıdaların sokak hayvanlarına dağıtılması projesine aralıksız devam edildiğini söyledi.

Ufacık ekmek parçaları için yaşam mücadelesi çeken başta kedi ve köpek gibi sahipsiz canların imdadına marketlerdeki raf ömrü bitmiş gıdalarla yetişildiğini belirten Laçinbala, "Günde ortalama 20 kilo kadar bayat unlu mamul sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere bize tutanak karşılığı teslim ediyor. Kedi ve köpeklerin kuru mama imalatı; tahıl unlarından yapılan yem rasyonunun hamur haline getirildikten sonra kalıplara dökülerek gevrek bir şekilde pişirilip üzerlerine et suyu püskürtülme işlemi ile sonlanıyor. Besleme keşiflerinde teslim aldığımız ekmek ve pastaların üzerlerine et suyu püskürttüğümüzde sokak hayvanlarının daha iştahlı tüketim yaptığını gözlemledik." dedi. Unlu mamullerin özellikle Karaçay mesire alanına daha çok bırakıldığını belirten Laçinbala şöyle devam etti: "Mevsim şartlarının güzel geçtiği bölgemizde piknik alanlarında beslenebildikleri için sokak hayvanları bu bölgelerde yoğunlaşıyor. Fakat üç ay kadar süren kış döneminde piknik sebebi ile vatandaşlar buralara uğramayınca sahipsiz canlar, soğukla mücadelelerine açlık faktörü eklenmekte. Bu nedenle gıdaları bu bölgeye daha çok bırakmaktayız. Ayrıca ürünleri bıraktığımız bu alan makilik tepelerin ve ormanın başladığı nokta olması sebebiyle bu gıdalara yabani hayvanların da ulaşmasını planlamaktayız."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

16 Aralık 2016 - Osmaniye 117 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına sessiz kalmadı

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi mask

Osmaniye ülkü ocaklarından halep konulu söyleşi

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu mask

Apartman dairesini kızılay’a bağışlayan b. sait gülcan için...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
242. şehimizi de Kayseri'de verdik mask

242. şehimizi de kayseri'de verdik

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi mask

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına se...

OKÜ'de, Belgesel Gösterimi ve Söyleşi mask

Okü'de, belgesel gösterimi ve söyleşi

Şiddetli fırtına Osmaniye'de çatıları uçurdu mask

Şiddetli fırtına osmaniye'de çatıları uç...

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim mask

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Başkan Eroğlu'nun Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı mask

Başkan eroğlu'nun sarıkamış şehitlerini...

Oda ve Borsa yöneticilerinden Emniyet Müdürü'ne ziyaret mask

Oda ve borsa yöneticilerinden emniyet mü...

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında son...

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
GİRİŞ YAP KAYIT OL