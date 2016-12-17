Kahpe terörün nerede ne zaman ortaya çıkacağı malesef belli olmuyor. Bugün Kayseri'de izinli askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen saldırı da şehit olan Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli köyünden Mustafa Cihan malesef ki, 242. şehidimiz olarak kayıtlara girdi.
17 Aralık 2016- Osmaniye
242. şehimizi de Kayseri'de verdik
Kayseri'deki bombalı araç saldırısında şehit olan Mustafa Cihan 242. şehidimiz oldu.
17 Aralık 2016 - Osmaniye 2929 Okunma
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