242. şehimizi de kayseri'de verdik

Kahpe terörün nerede ne zaman ortaya çıkacağı malesef belli olmuyor. Bugün Kayseri'de izinli askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen saldırı da şehit olan Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli köyünden Mustafa Cihan malesef ki, 242. şehidimiz olarak kayıtlara girdi.