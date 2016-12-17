Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
17 Aralık 2016- Osmaniye

Kadirli'de engelli bireylere mesleki eğitim kursu

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde, 10 engelli bireye mesleki eğitim kursu verildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kadirli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi arasında imzalanan protokol ile ruhsal engelli hastalara yönelik olarak 10 kişilik "Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı" mesleki eğitim kursu Kadirli Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde başladı. 10 ruhsal engellinin, 5 Haziran 2017 tarihine kadar eğitim göreceği mesleki eğitimin amacının, engelli bireyleri içinde bulundukları sosyal izolasyondan uzaklaştırarak, sosyal yaşama dahil olmalarını kolaylaştırmak, el ve zihinsel becerilerini geliştirerek hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. İşkur İl Müdürü Abdulkadir Şahin, engelli bireyleri mesleki eğitim hakkında bilgilendirip, engellilerin istihdamına öncelik vererek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Şahin, "Kadirli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile beraber düzenlediğimiz bu proje ile engelli bireylerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyerek verilecek olan uygulamalı eğitimler ile onların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlamayı amaçlamaktayız." dedi.

17 Aralık 2016 - Osmaniye 37 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına sessiz kalmadı

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi mask

Osmaniye ülkü ocaklarından halep konulu söyleşi

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu mask

Apartman dairesini kızılay’a bağışlayan b. sait gülcan için...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
242. şehimizi de Kayseri'de verdik mask

242. şehimizi de kayseri'de verdik

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi mask

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına se...

OKÜ'de, Belgesel Gösterimi ve Söyleşi mask

Okü'de, belgesel gösterimi ve söyleşi

Şiddetli fırtına Osmaniye'de çatıları uçurdu mask

Şiddetli fırtına osmaniye'de çatıları uç...

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim mask

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Başkan Eroğlu'nun Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı mask

Başkan eroğlu'nun sarıkamış şehitlerini...

Oda ve Borsa yöneticilerinden Emniyet Müdürü'ne ziyaret mask

Oda ve borsa yöneticilerinden emniyet mü...

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında son...

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
GİRİŞ YAP KAYIT OL