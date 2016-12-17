Kadirli'de engelli bireylere mesleki eğitim kursu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kadirli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi arasında imzalanan protokol ile ruhsal engelli hastalara yönelik olarak 10 kişilik "Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı" mesleki eğitim kursu Kadirli Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde başladı. 10 ruhsal engellinin, 5 Haziran 2017 tarihine kadar eğitim göreceği mesleki eğitimin amacının, engelli bireyleri içinde bulundukları sosyal izolasyondan uzaklaştırarak, sosyal yaşama dahil olmalarını kolaylaştırmak, el ve zihinsel becerilerini geliştirerek hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. İşkur İl Müdürü Abdulkadir Şahin, engelli bireyleri mesleki eğitim hakkında bilgilendirip, engellilerin istihdamına öncelik vererek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Şahin, "Kadirli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile beraber düzenlediğimiz bu proje ile engelli bireylerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyerek verilecek olan uygulamalı eğitimler ile onların sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlamayı amaçlamaktayız." dedi.