Üniversiteli gençler, sokak hayvanları için bir araya geldi

Osmaniye Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Korkut Ata Gençlik ve Doğa Derneği ile Doğa Yaban Hayatı Koruma Araştırma Derneği temsilcileri ile bir araya geldiler. Toplantıda, sokak hayvanları konusunda koruma barınma, beslenme ve vatandaşları bilinçlendirme konusunda işbirliği kararı alındı. Bu kapsamda, üniversiteli öğrencilerle birlikte, düzenli besleme faaliyetlerinin yanı sıra kedi evleri de yapılacak. Üniversite öğrencisi Büşra Özgen, Osmaniye Belediyesi ve Belediye Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerinin, kendilerine bu konuda yardım sağladıkları için teşekkür ederek, "Bizim amacımız dışarıdaki sokak hayvanlarımıza ve doğal kaynaklarımıza yardımcı olabilmek ve koruyabilmek. Bu bağlamda kedi evleri yapacağız ve barınağımızda düzenlemeler yapacağız. Osmaniyeli vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi. Öğrenci Nadide Ersin ise konuşmasında, sokaktaki sahipsiz canlılara sahip çıkmak için bir araya gelip fikirler ürettiklerini belirterek, "Ayrıca Üniversitemiz ve Osmaniye arasındaki kopukluğu giderip, sahipsiz canlılara birlikte sahip çıkacağız." dedi. Osmaniye Belediyesini temsilen katılan Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara'da, Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci kulüpleri temsilcileri ile sokaktaki canlılar için yapılabilecek konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, çok yakın zamanda değişik faaliyetlerde birlikte olacaklarını söyledi. Saçıkara, "Üniversiteli öğrencilerimizin sokak hayvanları için yapacağı tüm faaliyetlerin arkasındayız." dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE