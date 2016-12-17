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17 Aralık 2016- Osmaniye

'Halep'e Yol Açın' konvoyu Osmaniye'den dualarla yola çıktı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve onlarca STK'nın destek verdiği 250 araçlık 'Halep'e Yol Açın' konvoyu, Osmaniye'den Hatay'a doğru yola çıktı.

Salı Pazarında toplanan grup, burada araçlarına Türk bayrağı ve flamalar astı. Memur-Sen İl Başkanı Mahmut Kahraman, Halep'teki Müslümanlara destek olmak için hareket edeceklerini belirterek, Hatay Cilvegözü'nde toplanma merkezine hareket edeceklerini söyledi. Konvoyu uğurlamak için gelen AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal ise duyarlı Müslümanların sabahın erken saatlerinde Halep için bir araya geldiğini belirterek, Türkiye'nin dört biryanından Cilvegözü'ne insanların akın akın gittiğini ifade etti. Önal, "Hükümetimiz, Halep'te mağdur durumda, zulüm gören din kardeşlerimizi tahliye etmenin çabası içerisindedir." diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Kardeşlerimize gıda yardımı ülkemizden gidiyor. Ben bu gün sıcak yataklarını terk ederek saatlerinde buraya gelerek, din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen duyarlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu, yarın bir gün hepimizin başına gelebilecek bir durumdur. Bir Müslüman’ın derdiyle dertlenmek kadar güzel bir şey olamaz. Bunu yürekte hissetmek lazım." diye konuştu. Osmaniye IHH Derneği Başkanı Nadir Sarıcan'ın dua etmesinin ardından 250 araçlık konvoy, Cilvegözü sınır kapısına doğru hareket etti.

17 Aralık 2016 - Osmaniye 221 Okunma

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