Bayan basketbol takımımız kendi sahasında Adana ASKİ’ye 90-86 yenildi

Tosyalı Arena Salonunda oynanan ve Ozan Gönen, Göksun Öz, Alper Tuğrul Ünlütürk hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada, Tosyalı Toyo Osmaniye'de Williams 49, Harika Gözde Eldaş 6, Çağla Uslu, Saadet Aysu Keskin 8, Büşra Akgün 2, Nazlı Bircan Gökdemir 5, Engelman 16 sayı elde etti. Adana ASKİ'de ise Asena Yalçın 3, Ceyda Sinan, Ezgi Manlacı, Clark 17, Gülnur Akpınar, Öykü Taşkın, Sanem Gamze Seren, Kübra Erat 13, Sujanova 4, Bentley 22 ve Warley 31 sayı elde etti. Karşılaşmanın 1'nci periyodu 22-22 berabere biterken, ilk yarı 43 - 43 skorla tamamlandı. 3'üncü periyot Adana ASKİ'nin 67-59 üstünlüğü ve maç sonucu 90-86'lık galibiyeti ile sona erdi. Tosyalı Toyo Osmaniye'nin ABD'li oyuncusu Riquna Uneik Williams, 49 sayı atarak maça damga vurmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE