Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı

Halep’te devam eden ve insanlığın vicdanını sızlatan çatışmalar için Pakistanlı öğrenciler de isyan etti. Pakistan’da üniversite öğrencileri ve medrese talebeleri ülke genelinde eylemler yaparak Halep’te devam eden katliamları kınadılar.

Pakistan’ın tanınmış İslam alimlerinden Müftü Syed Adnan Kakahail, İslamabad’da Uluslararası İslam Üniversitesinin bahçesinde yaptığı konuşmada Halep’i kuşatan zalimlerin yaşlı, çocuk, kadın, genç demeden mazlum Halep halkına ölüm yağdırdıklarını söyleyerek; “İslam ümmeti artık bu katliamlara dur demelidir, Müslümanlar ayağa kalkmalıdır” dedi.