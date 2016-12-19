Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
19 Aralık 2016- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi’nin Ulusal Boyuttaki İlk Kitap Fuarını Binlerce Kişi Ziyaret Etti

Ulusal boyuta ilk olma özelliği taşıyan Osmaniye Belediyesi 1. Kitap Fuarı sona erdi.

Açıldığı günden itibaren 7’den 70’e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında 90 yayın evi, kurulan 40 stantta Osmaniyeli kitapseverler ile buluştu.

Fuar boyunca Ahmet Şafak, Yavuz Bahadıroğlu, Kahraman Tazeoğlu, Sinan Yağmur gibi ünlü yazarlarında aralarında olduğu toplam 60 yazar okurlarıyla buluşarak söyleşi ve imza günleri düzenledi.

Öğrencilerin heyecanla ziyaret ettikleri fuarda kitapları inceleyerek Osmaniye Belediyesi tarafından dağıtılan karton kumbarada biriktirdikleri harçlıkları ile kitaplarını satın aldılar.

9 – 18 Aralık tarihleri arasında hizmet veren kitap fuarını 50 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara fuar ile ilgili yaptığı açıklamada; “Osmaniyeli hemşerilerimizin kitaba olan ilgisi beni mutlu etti. Mutlu etmenin de ötesindeileriye dönük olarak umutlandırdı. Bir ülkenin insanları ne kadar çok okursa o ülke o kadar gelişir ve büyür. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak okumak zorundayız. Bunu da yetişen yeni neslimiz yapmak zorunda. Bizim amacımız çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek. Onların ellerine ancak ve ancak kitap yakışır. Kitap fuarını, hizmet verdiği süreç içerisinde 50 bini aşkın vatandaşımız ziyaret etti. Fuara ilk günden itibaren ilgi gösteren değerli hemşerilerime, çocuklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Fuar ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktaran yazarlar, Osmaniye halkının kitaba ilgisinin ziyadesi ile mutluluk verici olduğunu ifade ettiler.

Osmaniye Belediyesi 1. Kitap Fuarında hizmet veren yayınevleri vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını söylediler. Türkiye’de bir çok ilde fuara katıldıklarını aktaran yayınevleri, Osmaniyelilerin fuara ilgisinin, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğununkanıtı olduğunu kaydettiler.

Osmaniye Belediyesi 1.Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar ise Osmaniye’de kitap okunmuyor algısının yıkıldığı bir organizasyon olduğunu belirttiler.

Fuar alanını ziyaret eden Osmaniyeli kitapseverler, herkesin rahatlıkla aradığı kitabı bulabildiği böyle güzel bir etkinlik için Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

19 Aralık 2016 - Osmaniye 60 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına sessiz kalmadı

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi mask

Osmaniye ülkü ocaklarından halep konulu söyleşi

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu mask

Apartman dairesini kızılay’a bağışlayan b. sait gülcan için...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
242. şehimizi de Kayseri'de verdik mask

242. şehimizi de kayseri'de verdik

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi mask

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına se...

OKÜ'de, Belgesel Gösterimi ve Söyleşi mask

Okü'de, belgesel gösterimi ve söyleşi

Şiddetli fırtına Osmaniye'de çatıları uçurdu mask

Şiddetli fırtına osmaniye'de çatıları uç...

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim mask

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Başkan Eroğlu'nun Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı mask

Başkan eroğlu'nun sarıkamış şehitlerini...

Oda ve Borsa yöneticilerinden Emniyet Müdürü'ne ziyaret mask

Oda ve borsa yöneticilerinden emniyet mü...

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında son...

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
GİRİŞ YAP KAYIT OL