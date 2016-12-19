Osmaniye Belediyesi’nin Ulusal Boyuttaki İlk Kitap Fuarını Binlerce Kişi Ziyaret Etti

Açıldığı günden itibaren 7’den 70’e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında 90 yayın evi, kurulan 40 stantta Osmaniyeli kitapseverler ile buluştu.

Fuar boyunca Ahmet Şafak, Yavuz Bahadıroğlu, Kahraman Tazeoğlu, Sinan Yağmur gibi ünlü yazarlarında aralarında olduğu toplam 60 yazar okurlarıyla buluşarak söyleşi ve imza günleri düzenledi.

Öğrencilerin heyecanla ziyaret ettikleri fuarda kitapları inceleyerek Osmaniye Belediyesi tarafından dağıtılan karton kumbarada biriktirdikleri harçlıkları ile kitaplarını satın aldılar.

9 – 18 Aralık tarihleri arasında hizmet veren kitap fuarını 50 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara fuar ile ilgili yaptığı açıklamada; “Osmaniyeli hemşerilerimizin kitaba olan ilgisi beni mutlu etti. Mutlu etmenin de ötesindeileriye dönük olarak umutlandırdı. Bir ülkenin insanları ne kadar çok okursa o ülke o kadar gelişir ve büyür. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak okumak zorundayız. Bunu da yetişen yeni neslimiz yapmak zorunda. Bizim amacımız çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek. Onların ellerine ancak ve ancak kitap yakışır. Kitap fuarını, hizmet verdiği süreç içerisinde 50 bini aşkın vatandaşımız ziyaret etti. Fuara ilk günden itibaren ilgi gösteren değerli hemşerilerime, çocuklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Fuar ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktaran yazarlar, Osmaniye halkının kitaba ilgisinin ziyadesi ile mutluluk verici olduğunu ifade ettiler.

Osmaniye Belediyesi 1. Kitap Fuarında hizmet veren yayınevleri vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını söylediler. Türkiye’de bir çok ilde fuara katıldıklarını aktaran yayınevleri, Osmaniyelilerin fuara ilgisinin, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğununkanıtı olduğunu kaydettiler.

Osmaniye Belediyesi 1.Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar ise Osmaniye’de kitap okunmuyor algısının yıkıldığı bir organizasyon olduğunu belirttiler.

Fuar alanını ziyaret eden Osmaniyeli kitapseverler, herkesin rahatlıkla aradığı kitabı bulabildiği böyle güzel bir etkinlik için Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.