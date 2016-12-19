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19 Aralık 2016- Osmaniye

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu

Osmaniye'de Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu

Geçtiğimiz yıl vefat eden bağışçımız Bayram Sait Gülcan’ın adının yaşatılması, Devlet Bahçeli bulvarındaki apartman dairesini bağışladığı için yardım severlere örnek olması sebebiyle Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü Alibeyli Camiinde öğle namazında mevlit okutuldu.

Merhumum ruhunun şadı için Osmaniye Merkez Kur’an Kursu öğrencileri tarafından okunan hatmin duası yapıldı.

Mevlit törenine cami cemaati ile beraber Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi yöneticileri, üyeleri ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kızılay Kulübü üyesi gençler de katıldı.

Mevlitten sonra katılımcılara Kızılay Adana Şubesi tarafından gönderilen çorba ikram edildi.

Bağışçımız Bayram Sait Gülcan, 1931yılında Ceyhan/Dağıstan Köyü’nde dünyaya gelmiş, İlkokulu Ceyhan’da bitirmiş, 1960 yılında Ceyhan/Devlet Su İşleri’ne Şoför olarak girmiştir.

Naklen geçtiği Osmaniye DSİ’de görev yaparken Dağıstan Mahallesi diye bilinen Alibeyli Mahallesine yerleşen Bayram Sait Gülcan 1980’de emekli oluncaya bu görevine devam etmiştir.

Bayram Sait Gülcan, tedavi gördüğü Adana Başkent Hastanesinde 17 Aralık 2015 günü geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etmiş, Osmaniye/Asri Mezarlıktaki aile mezarlığına defnedilmiştir.

Bayram Sait Gülcan, insani çalışmalara destek olmak için 2009 yılında, Devlet Bahçeli Bulvarı, Gülcan Apartman'daki dairesini bağışlayarak Türk Kızılayı’nın bağışçı ailesine girmiştir.

19 Aralık 2016 - Osmaniye 190 Okunma

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