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19 Aralık 2016- Osmaniye

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi

Osmaniye'de, Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca "Halep" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Devlet Bahçeli Konferans Salonunda ki programa Ülkü Ocakları yöneticileri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kur'an okunmasıyla beraber hep birlikte dualar edildi. Daha sonra Ortadoğu'nun yaşadıkları ve son olarak Halep'te yaşananlarla ilgili görsel bir sunum izleyen katılımcılar zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Söyleşinin konuşmacısı Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, Halep'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Halep'te yaşanan drama seyirci kalanların aksine kendilerinin seyirci kalmayacaklarının altını önemle çizen Eroğlu, sessiz kalanların başlarına da böyle bir olay geldiğinde onların da yalnız kalacağını sözlerine ekledi. Başkan Fatih Eroğlu, "Halep atalarımızın mirası, atalarımızdan bize kalan kültür değeridir. Halep’te yaşanan drama seyirci kalmak, bu ortak mirası reddetmek demektir. Halep’in çığlığını bütün dünya duymalıdır. Bu çığlığa kulaklarını tıkayanlar, sessiz kaldıkları bu insanlık suçuna kendileri maruz kalacaklardır. Bu silahlar onlara döndüğünde korkarız ki, kendilerinin çığlığını duyabilecek herhangi birileri kalmamış olacaktır. Şu an orada yaşayan veya hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimiz acı ve feryat içinde dünyadan bir ses, bir ışık, silahların susması için, akan kanın durması için ve yeniden aydınlanmak için umut içinde haber beklemektedir. Tüm Avrupa bu duruma sessiz kalmakta ve hatta yanan ateşi daha da körüklemektedir. Bizler ise şu an sessiz kalan Avrupa'dan medet ummak yerine güçlü Türkiye’nin yardımsever meşaleleri altında bir ses olmaya, bir umut olmaya ve onların yani kardeşlerimizin derdine derman olmaya çalışmak için seferber olmalıyız. Bizler Türkiye olarak her zaman mazlumun yanında olduğumuz gibi Halep’teki kardeşlerimizin yanında olmak için başta Ülkü Ocakları olarak sessiz kalanların aksine avazımız çıktığı kadar bağırmaya devam edeceğiz ve o kardeşlerimize umut olmaya devam edeceğiz. Ben burada şu an sizlerin şahitliğinde Halep’teki kardeşlerimiz için elimden gelen her türlü fedakarlığı gözetmeye söz veriyorum." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

19 Aralık 2016 - Osmaniye 77 Okunma

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