15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Osmaniye'nin Düziçi İlçesindeki Geçici Barınma Merkezinde kalan 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince hamile olduğu ortaya çıktı. İlçeye bağlı Gökçayır köyü mülki sınırları içerisindeki Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriye uyruklu L.H. isimli kız çocuğu rahatsızlanınca, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan sağlık muayenesinde küçük çocuğun hamile olduğu anlaşıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan L.H., olayın şüphelisi olarak Irak ülkesinde çalışan ve Suriye'de evlilik yaptığı H.H. isimli kişinin olduğunu söyledi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.