Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
19 Aralık 2016- Osmaniye

242. şehidimizi göz yaşlarıyla uğurladık

Kayseri'de Şehit onbaşı Mustafa Cihan, Osmaniye'de gözyaşlarıyla uğurlandı

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Kayseri'deki bombalı terör saldırısında şehit olan askerlerden 21 yaşındaki piyade onbaşı Mustafa Cihan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidin cenazesi Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli Köyü'ne getirildi. Şehidin babası Muhterem ve annesi Yasemin ile kardeşi 15 yaşındaki Osman Cihan, cenaze aracını karşıladı. Kendilerine başsağlığı dileyen rütbeli bir askerin yakasındaki şehit oğlunun fotoğrafını gören baba Muhterem Cihan, "Bu Mustafa mı? Komutanım daha doyamadım" diyerek ağladı. Şehit annesi Yasemin Cihan ise "Ben şehit olmasına yanmıyorum. Oğlum hep, 'Keşke anne ben şehit olsam' derdi" diye feryat etti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Terhisine 1 ay kala şehit düşen Mustafa Cihan için, Karayiğitli Köyü İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde cenaze namazı kılındı. Bekar olan ve askere gitmeden önce babası ile birlikte bir marangoz atölyesinde çalışan şehit için yapılan törene, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şehit ailesine başsağlığı diledi. Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında Karayiğitli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

19 Aralık 2016 - Osmaniye 197 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına sessiz kalmadı

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi mask

Osmaniye ülkü ocaklarından halep konulu söyleşi

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu mask

Apartman dairesini kızılay’a bağışlayan b. sait gülcan için...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
242. şehimizi de Kayseri'de verdik mask

242. şehimizi de kayseri'de verdik

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi mask

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına se...

OKÜ'de, Belgesel Gösterimi ve Söyleşi mask

Okü'de, belgesel gösterimi ve söyleşi

Şiddetli fırtına Osmaniye'de çatıları uçurdu mask

Şiddetli fırtına osmaniye'de çatıları uç...

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim mask

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Başkan Eroğlu'nun Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı mask

Başkan eroğlu'nun sarıkamış şehitlerini...

Oda ve Borsa yöneticilerinden Emniyet Müdürü'ne ziyaret mask

Oda ve borsa yöneticilerinden emniyet mü...

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında son...

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
GİRİŞ YAP KAYIT OL