242. şehidimizi göz yaşlarıyla uğurladık

Kayseri'deki bombalı terör saldırısında şehit olan askerlerden 21 yaşındaki piyade onbaşı Mustafa Cihan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidin cenazesi Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli Köyü'ne getirildi. Şehidin babası Muhterem ve annesi Yasemin ile kardeşi 15 yaşındaki Osman Cihan, cenaze aracını karşıladı. Kendilerine başsağlığı dileyen rütbeli bir askerin yakasındaki şehit oğlunun fotoğrafını gören baba Muhterem Cihan, "Bu Mustafa mı? Komutanım daha doyamadım" diyerek ağladı. Şehit annesi Yasemin Cihan ise "Ben şehit olmasına yanmıyorum. Oğlum hep, 'Keşke anne ben şehit olsam' derdi" diye feryat etti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Terhisine 1 ay kala şehit düşen Mustafa Cihan için, Karayiğitli Köyü İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde cenaze namazı kılındı. Bekar olan ve askere gitmeden önce babası ile birlikte bir marangoz atölyesinde çalışan şehit için yapılan törene, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şehit ailesine başsağlığı diledi. Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında Karayiğitli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.