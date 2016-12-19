Sendikacılardan, emniyete taziye ziyareti

Osmaniye'de Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası tarafından, Emniyet Özel Hareket Şube Müdürü Emniyet Amiri Aydın Aydoğan'a taziye ziyaretinde bulunuldu. Osmaniye Öz Büro İş -Sen Başkanı Mustafa Kemal Taş ve yönetim kurulu üyeleri Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi Emniyet Amiri Aydın Aydoğan'a İstabul'da meydana gelen hain terör saldırısı sonrası şehit olan emniyet güçleri için taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Taş, hain terör saldırıları sonucunda şehit olan kahraman polis ve askerleri, minnet ve şükranla andığını belirterek, polis asker ve şehit yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Haber:İbrahim Emül - Osmaniye