Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
19 Aralık 2016- Osmaniye

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı

Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde personellerin de katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayacak şekilde yapılan tatbikatta Osmaniye Belediyesi İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Komuta Merkezinin aktif katılımlarıyla çeşitli yangın tehlikelerine karşı yapılacak müdahaleler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği çatıda mahsur kalan bir hasta, İtfaiye aracındaki merdivenler yardımıyla kurtarılırken, dumandan zehirlenenler ise oksijen tüpü maskesi takılarak sedye ile dışarıya çıkartılıp ambulanslara alındı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, yangın tüpü kullanımı hakkında bilgi vererek bu tür olaylarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu söyledi. Yangının başlangıç safhasında müdahale edildiğinde mal ve can kayıplarının önlenebileceğini belirten Şahin, "Yangın tüplerini kullanırken rüzgarı arkamıza alarak en az iki metre mesafeden yangına müdahale etmemiz gerekir. Yangın söndürme tüplerinin hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır." dedi. Daha sonra ateş yakılarak, yangın tüpü ile alevleri söndürme uygulamalı olarak anlatıldı. Sağlık personelleri ise ilk yardım konusunda bilgilendirme yaptı. Hastanesi çalışanları, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık Servisi personellerine eğitimden dolayı teşekkür ettiler.

19 Aralık 2016 - Osmaniye 69 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına sessiz kalmadı

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi mask

Osmaniye ülkü ocaklarından halep konulu söyleşi

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu mask

Apartman dairesini kızılay’a bağışlayan b. sait gülcan için...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
242. şehimizi de Kayseri'de verdik mask

242. şehimizi de kayseri'de verdik

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi mask

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Başkan Eroğlu'nun Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı mask

Başkan eroğlu'nun sarıkamış şehitlerini...

Oda ve Borsa yöneticilerinden Emniyet Müdürü'ne ziyaret mask

Oda ve borsa yöneticilerinden emniyet mü...

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında son...

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Masa tenisi şampiyonları ödüllendirildi mask

Masa tenisi şampiyonları ödüllendirildi

Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı, Vali Kerem Al Başkanlığında Yapıldı mask

Ceyhan havzası yönetim heyeti toplantısı...

Genç kızlar basketbol müsabakası sona erdi mask

Genç kızlar basketbol müsabakası sona er...

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
GİRİŞ YAP KAYIT OL