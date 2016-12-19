Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde personellerin de katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayacak şekilde yapılan tatbikatta Osmaniye Belediyesi İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Komuta Merkezinin aktif katılımlarıyla çeşitli yangın tehlikelerine karşı yapılacak müdahaleler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği çatıda mahsur kalan bir hasta, İtfaiye aracındaki merdivenler yardımıyla kurtarılırken, dumandan zehirlenenler ise oksijen tüpü maskesi takılarak sedye ile dışarıya çıkartılıp ambulanslara alındı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, yangın tüpü kullanımı hakkında bilgi vererek bu tür olaylarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu söyledi. Yangının başlangıç safhasında müdahale edildiğinde mal ve can kayıplarının önlenebileceğini belirten Şahin, "Yangın tüplerini kullanırken rüzgarı arkamıza alarak en az iki metre mesafeden yangına müdahale etmemiz gerekir. Yangın söndürme tüplerinin hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır." dedi. Daha sonra ateş yakılarak, yangın tüpü ile alevleri söndürme uygulamalı olarak anlatıldı. Sağlık personelleri ise ilk yardım konusunda bilgilendirme yaptı. Hastanesi çalışanları, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık Servisi personellerine eğitimden dolayı teşekkür ettiler.