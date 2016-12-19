Durmuşoğlu, Başak Gazetesi'ni ziyaret etti

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Başkanı Hamza Tor'la birlikte gazetemizi ziyaret etti.
Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Başkanı Hamza Tor, yönetim kurulu üyeleri, Nami Çetin Gök, Deniz Car, Mehmet Sadi Binboğa, Ak Parti Kadirli Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk Yiğit'le birlikte geldiği Başak Gazetesi'nde, Bahri Çolpan tarafından karşılandı.
Karşılıklı sohbetle geçen ziyarette, Osmaniye için yapılabilecek hizmetler tartışıldı.
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