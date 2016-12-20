Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
20 Aralık 2016- Osmaniye

Vali Al, Suriyeli Misafirleri Uluslararası Göçmenler Günü Nedeniyle Makamında Kabul Etti

Vali Kerem Al, Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle kendisini ziyaret eden Suriyeli misafirleri makamında kabul etti.

Vali Al’a kendisine çiçek takdim eden Suriyeli kız çocuğuna bir buket çiçek verdi.

Suriyelilere misafirlere eşlik eden İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, Uluslararası Göçmenler Günü ve ilimizde yapılan çalışmalar hakkında Vali Al’a bilgi verdi. İl Göç İdaresi Müdürü Bilen, Birleşmiş Milletler tarafından artan göçmen sayısına dikkat çekmek amacıyla 2000 yılında 18 Aralık tarihinin “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edildiğini ifade ederek, Uluslararası Göçmenler Günü’nde göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin karşılaştıkları problemlerle ilgili farkındalık oluşturmak hedeflendiğini söyledi.

Ziyaretin devamında Suriyeli misafirlerle sohbet eden Vali Kerem Al, ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri ve herhangi bir zorluk çekmemeleri için gayret gösterildiğini söyledi. Ziyaretin sonunda Vali Al, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

20 Aralık 2016 - Osmaniye 34 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına sessiz kalmadı

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi mask

Osmaniye ülkü ocaklarından halep konulu söyleşi

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu mask

Apartman dairesini kızılay’a bağışlayan b. sait gülcan için...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
242. şehimizi de Kayseri'de verdik mask

242. şehimizi de kayseri'de verdik

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi mask

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında son...

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Masa tenisi şampiyonları ödüllendirildi mask

Masa tenisi şampiyonları ödüllendirildi

Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı, Vali Kerem Al Başkanlığında Yapıldı mask

Ceyhan havzası yönetim heyeti toplantısı...

Genç kızlar basketbol müsabakası sona erdi mask

Genç kızlar basketbol müsabakası sona er...

Saadet Partisi Erzin ilçe kongresi yapılıdı mask

Saadet partisi erzin ilçe kongresi yapı...

Osmaniye Belediyesi ve Okü Öğrenci Kulüpleri Sokak Kedilerine Ev Yaptı mask

Osmaniye belediyesi ve okü öğrenci kulüp...

OKÜ Rektörlüğü için 18 Profesör Müracaat Etti mask

Okü rektörlüğü için 18 profesör müracaat...

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
GİRİŞ YAP KAYIT OL