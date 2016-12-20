Vali Al, Suriyeli Misafirleri Uluslararası Göçmenler Günü Nedeniyle Makamında Kabul Etti

Vali Al’a kendisine çiçek takdim eden Suriyeli kız çocuğuna bir buket çiçek verdi.

Suriyelilere misafirlere eşlik eden İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, Uluslararası Göçmenler Günü ve ilimizde yapılan çalışmalar hakkında Vali Al’a bilgi verdi. İl Göç İdaresi Müdürü Bilen, Birleşmiş Milletler tarafından artan göçmen sayısına dikkat çekmek amacıyla 2000 yılında 18 Aralık tarihinin “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edildiğini ifade ederek, Uluslararası Göçmenler Günü’nde göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin karşılaştıkları problemlerle ilgili farkındalık oluşturmak hedeflendiğini söyledi.

Ziyaretin devamında Suriyeli misafirlerle sohbet eden Vali Kerem Al, ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri ve herhangi bir zorluk çekmemeleri için gayret gösterildiğini söyledi. Ziyaretin sonunda Vali Al, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.