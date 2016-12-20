Deneme iletisi

Deneme iletisidir.
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Caner ERGÜN
ProDESTEK Bilisim ve Tanitim Ltd. Sti. Fatih Mahallesi Mithatpasa Caddesi Bal Apartmani No:18/1 Alikahya Izmit/Kocaeli
Web : http://www.prodestek.net [http://www.prodestek.net] E.Posta : caner@prodestek.net Tel : (262) 319 22 12 Pbx. Dahili: 15 Faks : (262) 323 22 15
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