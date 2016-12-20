OKÜ Rektörlüğü için 18 Profesör Müracaat Etti

Osmaniye Korkutata Üniversitesi Rektörlüğü için, toplam 18 prefesör müracaat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması beklenen rektörlerden hangisini tercih edeceği merak konusu oldu

Prof. Dr. Kadir Aydın, Prof. Dr. İlyas Dehri, Prof. Dr. Alper Durak, Prof. Dr. Ömer Faruk Farsakoğlu, Prof. Dr. Aykut Gül, Prof. Dr. Metin Güngörmüş, Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç, Prof. Dr. İhsan Korkut ,Prof. Dr. Elif Loğoğlu , Prof. Dr. Ramazan Tuğrul Oğulata, Prof. Dr. Sadettin Özçelik,Prof. Dr. Ramazan Sever, Prof. Dr. Mustafa Tanç, Prof. Dr. Eyyup Tel, Prof. Dr. Mehmet Tıraş , Prof. Dr. Murat Türk, Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı ve Prof. Dr. Süleyman Yılmaz