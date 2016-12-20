Osmaniye Belediyesi ve Okü Öğrenci Kulüpleri Sokak Kedilerine Ev Yaptı

Osmaniye Belediyesinin desteği ile OKÜ öğrenci kulüpleri atık malzemelerden, karton kutulardan ve inşaatların dış yalıtım malzemelerinden kedi evleri yaptılar.

Yazın sıcakta, kışın ise soğukta zor şartlarda yaşayan sokak kedilerini korumak için kedi evleri yapıldı.

OKÜ öğrenci kulüpleri bilim evinde yaptıkları kedi evleri Karaçay dinlenme tesisi civarında dağlık alanlara bırakıldı.Kedilerin, kedi evine alışmaları için de ücretsiz olarak temin edilen 50 kg tavuk kırıntısı ile beslenme faaliyeti düzenlendi .

Etkinlik ile ilgili bilgi veren kulüp öğrencileri; “Kış aylarında soğukların artması ile sokak kedileri bizler gibi kendilerini koruyamıyor. Bu sebeple Osmaniye Belediyesi ile birlikte kedi evi etkinliğini gerçekleştirdik. Bizlere destek veren Osmaniye Belediyesi’ne duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

Düzenlenen etkinliğe Osmaniye Belediyesi meclis üyesi Oğuzhan Saçıkara ile birlikte 30 öğrenci katıldı.