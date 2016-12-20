Saadet Partisi Erzin ilçe kongresi yapılıdı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz’ın katıldığı Erzin ilçe Kongresinde Divan Başkanlığını 21. Dönem Hatay Milletvekili Mustafa Geçer yaptı. Türkmen kızı tesislerinde yapılan kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, 21. Dönem Hatay Milletvekili Mustafa Geçer, Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe, Saadet Partisi Osmaniye İl Başkanı Orhan Çelik, Ak Parti Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan Yılmaz Soylu, Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşir Candan ve partililer katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz kongrede yaptığı konuşmada, “Gün geçmiyor ki analar ağlamasın. Her gün şehit haberleri geliyor çok üzülüyoruz. Son olarak İstanbul ve Kayseri’de onlarca kardeşimizi şehit verdik. Son günlerde yaşanan patlamalarda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akkiraz, AB’yi medeniyet projesi kabul ederseniz. ABD’yi stratejik ortak kabul ederseniz, faizle iş yaparsanız Allah’tan yardım görmeniz zorlaşır. Suriye’de kirli bir savaş var ve bunu ABD başlattı. Bu projede amaçları büyük İsrail’i kurmaktır. Sen de ABD öncülüğündeki koalisyonla iş yaparsan, bölge ülkeleriyle çözmen gereken sorunu ABD ile çözmeye kalkarsan onun gayesine hizmet etmiş olursun” diyerek hükümetin dış politikadaki yanlışlarına dikkat çekti.

Akkiraz, zaman zaman birileri bize kızsa da neticede haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Hak bildiğimiz doğruları kırmadan anlatmaya devam edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor yeni genel başkanımız Temel Karamollaoğlu ile adil düzen dediğimiz üretim ve manevi kalkınmayla daha iyi yerlere geleceğimizi umuyorum” diye konuştu. Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe de şehitlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek umarım tekrar bu olaylar bir daha yaşanmaz diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Eğe kongrede güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçilen Necati Börklü’yü tebrik ederek genç ve yeni kadrolarımızı dahil ederek gelecek Saadet’in olacaktır” dedi.

Güven tazeleyen Erzin İlçe Başkanı Necati Börklü de bu camiada bulunmak ayrıcalıktır. Saadet Partisine ve ülkemize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız diyerek destek veren herkese teşekkür etti.