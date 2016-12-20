Genç kızlar basketbol müsabakası sona erdi

Osmaniye'de düzenlenen ve Okul Sporları 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Genç Kızlar (A) Grubu Basketbol müsabakaları sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Spor Salonunda yapılan müsabakalara 6 Okul 72 sporcu katıldı. Müsabakalar Sonunda Genç Kızlarda Özel Bilge Kent Anadolu Lisesi birinci olurken, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi ikinci, Derviş Paşa Anadolu Lisesi üçüncü ve Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.Büyük bir çekişmeye sahne olan final müsabakası sonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Oğuzhan Çetin, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Adnan Oğuz Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Urul tarafından takdim edildi. Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, müsabakalarda şampiyon olarak ili guruplarda temsil edecek olan takımlara başarılar diledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE