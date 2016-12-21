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Dün 16:21 TSİ- Osmaniye

Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı, Vali Kerem Al Başkanlığında Yapıldı

Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı, Vali Kerem Al Başkanlığında Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş, Osmaniye OSB Müdürü Hasan Sezer, Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Üyeleri ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden ilgili teknik personel katıldı.

Vali Kerem Al, toplantıda alınacak kararların hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı açtı. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi ile başlayan toplantının devamında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Ayşe Aydın Ceyhan Havzası Koruma Eylem Planı İş Takvimi ve Takip Tablolarına veri girişleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumunun devamında içme suyu kaynakları koruma ve özel hüküm uygulamalarının takibi hakkında bilgi verilmesinin ardından, Ceyhan Havzasında yer alan il su yönetimi koordinasyon kurullarından Heyete gelen kararların toplantı raporları değerlendirildi.

Son bölümde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Su Elçileri Projesinin tanıtım sunumu, Proje Koordinatörü Özgür Aydıncak tarafından yapıldı. Amacı su ve çevre konusunda daha duyarlı bireyler yetiştirmek olan Su Elçileri Projesinin, AB Eğitim Projesi, Dünya Genç Su Elçileri Meclisi, Su Elçileri Tanıtım, Su Elçileri Akademisi, Proje Havuzu gibi 5 ana başlıktan oluştuğunu ifade eden Aydıncak bu başlıklar hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantı, Heyet Başkanı ve üyelerinin, öneri ve görüşleri doğrultusunda gerekli kararlar alınmasıyla devam etti.

Toplantı sonunda konuşan Vali Al, yaşam kaynağımız olan suyun, çağın stratejik silahı olduğunu ve önümüzdeki yıllarda çok daha kıymetli olacağının altını çizerek, bu nedenle su konusunda yapılan çalışmalara daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. Toplantıya katılan herkese teşekkür eden Vali Al’ın kapanış konuşması ile toplantı son buldu.

Dün 16:21 TSİ - Osmaniye 64 Okunma

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