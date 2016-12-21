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Dün 16:23 TSİ- Bölge Haberleri

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir

Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, Kur’an’ımıza, sahip çıkabilirsek şehitlerimize layık olduğumuzun en güzel göstergesi olacaktır.

Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şubesi’nin düzenlediği “Asr-ı Saadet Sohbetleri” etkinliği Antakya’da özel bir düğün salonunda gerçekleşti.

Haftalık Asrı Saadet sohbetlerinin bu haftaki sunumunu Altınözü İlçe Müftüsü Mustafa Atilla yaparken, son zamanlarda gelen şehit haberleri üzerine “Şehadet” konusunu anlattı.

Programa Saadet Partisi Genel İdare Kurlu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe, İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Çelik, Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut, Anadolu Gençlik Derneği Antakya İlçe Temsilcisi Mehmet İncecik, Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşir Candan ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitlik Peygamberlikten sonra en büyük mertebedir diyen Altınözü ilçe Müftüsü Mustafa Atilla şunları söyledi;

Ülkemizin üç bir yanı denizlerle çevrili ama yedi yanı hainlerle çevrili. Gün geçmesin ki şehit haberleri gelmesin. Her gün başımıza bir çorap örülmek isteniyor. Bu olaylar bizi üzüyor. En yüce rütbe dinimizde şehitlik ve gazilik rütbesidir. Şehit, Allah’ın huzurunda rızıklandırılıp cennete gireceğine şahit olacağı için bu ismi almıştır.

Sevgili peygamberimizin şu hadisi çok anlamlıdır: ''Hiç kimse Cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler, keramet ve erdikleri nimetler sebebiyle dünyaya dönüp on defa şehit olmayı arzu ederler.''

Şehitlerin şehadeti haktır ve kendi yakınlarına da şefaat yetkisi vardır. O evladı dünyaya getiren, yetiştiren, şehitliğe hazırlayan ailesine böyle bir güzelliği olacaktır.

Cenabı Allah bizlere onların yolundan yürümeyi, onlara yaraşır insan olmayı nasip eylesin. Onların emanetlerine yani vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, Kur’an’ımıza, dinimize imanımıza sahip çıkabilirsek, şehitlerimize layık olduğumuzun en güzel göstergesi olacaktır. Cenabı Hak, ülkemizi her türlü musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim İslam ülkelerin içinde bulunduğu sıkıntılardan bizleri kurtarsın” diye konuştu.

Soru ve cevap bölümünde katılımcıların sorularını cevaplandıran Altınözü Müftüsü Mustafa Atilla, daha sonra hatim duası ile şehitlerimize dua etti.

Dün 16:23 TSİ - Bölge Haberleri 18 Okunma

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