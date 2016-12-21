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Dün 16:26 TSİ- Osmaniye

Masa tenisi şampiyonları ödüllendirildi

Osmaniye'de, okul sporları masa tenisi yıldız kız-erkek müsabakaları sonunda şampiyon olan takımlara ödülleri verildi.

Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği müsabakalara 188 Sporcu olmak üzere toplamda 47 okul takımı katıldı. Osmaniye Gençlik merkezi Spor Salonunda gerçekleşen Okul sporları masa tenisi yıldız kızlar final müsabakalarının ardından yapılan ödül töreni ile sona erdi. Yıldız kızlarda Kırmıtlı Orta Okulu birinci, Düziçi Atatürk Orta Okulu ikinci, Mimar Sinan üçüncü ve Cebeli Bereket ortaokulu dördüncü olurken, yıldız erkeklerde ise Düziçi İrfanlı Orta Okulu birinci, Cebeli Bereket Orta Okulu ikinci, Özel Bilim Orta Okulu üçüncü ve Kırmıtlı Orta Okulu dördüncü oldu. Müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Masa Tenisi İl Temsilcisi Hanifi Kaplan, Sportif Eğitim Uzmanı Şehmuz Can ve Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Tekin tarafından verdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:26 TSİ - Osmaniye 51 Okunma

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