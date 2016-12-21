Osmaniye'de gece sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 02.53'te merkez üssü Merkez Tecirli Köyü olan 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 14 bin 400 metre altında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

2,5 SAAT SONRA BAHCE 'DE DEPREM

Osmaniye'deki depremin ardından 05.21 sularında Merkez üssü Bahçe İlçesi Yukarıkarderesi olan 1.7 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 bin 400 metre altında meydana geldiği öğrenildi.