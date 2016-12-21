Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 16:38 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de gece sallandı

Osmaniye'de gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 02.53'te merkez üssü Merkez Tecirli Köyü olan 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 14 bin 400 metre altında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

2,5 SAAT SONRA BAHCE 'DE DEPREM

Osmaniye'deki depremin ardından 05.21 sularında Merkez üssü Bahçe İlçesi Yukarıkarderesi olan 1.7 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 bin 400 metre altında meydana geldiği öğrenildi.

Dün 16:38 TSİ - Osmaniye 1259 Okunma

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