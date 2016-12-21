Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Daha önce çadır kentte barınma hizmeti verilen savaş mağduru Türkmen kökenli Suriyeli misafirlerin yaşam koşullarını iyileştirmek adına yapımına başlanılan konteynır kent inşaatı tamamlanıp çevre düzenlemesine geçildi.

249 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan tesisin tamamlanmasıyla Suriyeli misafirler, 3 bin 352 adet, iki katlı konteynırda yaşamaya başlayacak. Barınma merkezinde ayrıca 16 derslikli okul, 2 sağlık ocağı, 2 cami, 1 rehabilitasyon merkezi, 2 çok amaçlı salon, 2 kütüphane ve 6 market bulunuyor. Merkezde, Türkiye'de ilk kez engelliler için özel tasarlanmış 168 adet konteynır da yer almakta. Afat yetkilileri tesisin yaklaşık 16 bin kişi kapasiteli olacağının belirttiği yazılı açıklamada şöyle denildi: "Yapımı bitmek üzere olan konteynır kentte, Suriyeli kardeşlerimiz için savaşın açtığı yaraları bir nebze de olsa kapatabilmek için Osmaniye AFAD ekibi olarak en ince ayrıntıya kadar çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve bundan sonraki süreçte de hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca yüklenici firmadan alınan bilgiye göre; Osmaniye Konaklama Tesisi'nin çadır kentten konteynır kente dönüştürülmesi çalışmaları kapsamındaki toplam işin yüzde 91'i tamamlanmıştır."

MİLLETVEKİLİ ÖNAL KONTEYNIR KENTİ İNCELEDİ

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, yapımı bitme aşamasına gelen konteynır kentte incelemelerde bulundu. Suat Önal, "Suriyeli muhacir kardeşlerimizin daha iyi şartlarda barınabilmeleri için yapılan 3 bin 352 konteynır'dan oluşan konaklama tesisini gezerek yapılan çalışmaları yakından inceledik. İçerisinde okulu, sağlık ocağı, spor sahaları, cami, market, kütüphane ve çok amaçlı salonları da bulunan konaklama tesisimiz dünyaya insanlık dersi verme açısından da bir örnektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetimiz her zaman mazlumların yanında olmaya devam edecektir." dedi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE