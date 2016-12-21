Oda ve Borsa yöneticilerinden Emniyet Müdürü'ne ziyaret

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OSTO) ve Osmaniye Ticaret Borsası (OTB) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de son günlerde yaşanan terör olaylarından dolayı İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarete OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teke, Meclis Başkanı Ali Saçıkara, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Özbay, İsmail Andırın ,Orhan Yıldız ve Mehmet Özoğlu, Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet, Başkan Yardımcısı Oktay Sancar ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Kırcılı katıldı.

İstanbul ve Kayseri'de yaşanan hain terör saldırılarından dolayı Polis teşkilatına taziyeyi amaçlayan heyet ; olaydan dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, yaşanan menfur saldırılarda hayatını kaybederek şehitlik mertebesine ulaşan tüm asker, polis ve sivil vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini Emniyet Müdürü Gökduman'a yineleyerek, terörü lanetlediler.

Ayrıca yine Rusya Büyük Elçisine yapılan saldırıyı kınayan heyet, ülkeye içerden ve dışarıdan zarar vermek isteyen tüm terör örgütü ve yandaşlarının emellerine ulaşmayacağını belirtip, milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Türkiye'yi bölmek isteyenlere geçit verilmeyeceğini dile getirdiler.

Osmaniye Emniyet Müdürü Gökduman ise sivil toplum kuruluşu olarak Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ve Osmaniye Ticaret Borsası yöneticilerine yaşanan olaylardan ötürü duyarlılık göstererek kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür etti.

Ülkenin bir daha böyle terör olaylarıyla büyük acılar yaşamaması temennilerini dile getiren Gökduman, terörün lanet bir olay olduğunun altını çizerek, iç ve dış güçlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını, milletin sağduyusu sayesinde birlik ve beraberliğini bozamayacaklarını belirtti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE