Başkan Eroğlu'nun Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı

Mesajında; Sarıkamış destanının, Türkiye tarihine altın harflerle yazılmış, kışın dehşet verici soğuğuna rağmen korkmadan ölüme gitmiş kahramanların destanı olduğunu ifade eden Eroğlu, "Şehitlerimizin bizlerden istediği kanlarıyla kazandıkları vatanımıza sahip çıkmamızdır. Birliğimiz, beraberliğimiz, kalkınmamız, gelişmemiz ve onurlu bir millet olmamız bütün şehitlerimizin ruhlarını şad edecektir. İnanıyorum ki şehitlerimizin bu vatan için taşıdıkları inancı bizler de taşıyoruz.

22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki birlikler, Sarıkamış’taki Allahuekber Dağları’nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kışa yenik düştü. İslam âleminin ümidi, olduklarının bilinciyle cepheye giden, tarihe her daim kahramanlıklarıyla nam salmış Türk askeri için şehitlik mertebesinden başka varacak yer yoktu. Milletimiz şehitlerimizi unutmamıştır, unutmayacaktır. Onlar nasıl gözlerini kırpmadan canlarını verdilerse, bizler de gözümüzü kırpmadan bu vatan için canımızı veririz. Çanakkale'de, Allahu Ekber dağlarında ve Kurtuluş Savaşında vatanını korumak, yüceltmek, inancını rahatça yaşamak isteyen dedelerimiz canlarını Allah yolunda, vatan uğruna feda ettiler. Biz de onların torunlarıyız. Bayrağımız, vatanımız, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize sahip çıkacağız. Vatan, hürriyet ve bağımsızlık söz konusu olduğunda bir ve beraber olacağız. Onlara layık olmaya çalışacağız. Dedelerimiz şehit olmasalardı biz bugün burada olamazdık. Yüce yaradan bizleri vatansız ve bayraksız bırakmasın. Onurlu bir hayat yaşamak için bu ülkeye sahip çıkacağız.

Geldiğimiz bu noktada bizim açımızdan iki temel görevimiz var. Birincisi ecdadımıza layık olmak. Onların yaptıklarını unutmayacağız ve bu anlayışa sahip kuşaklar yetiştireceğiz. İkincisi gelecek kuşaklara güçlü bir ülke bırakmaktır. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu topraklara geldiğimiz günden itibaren burada bizleri rahat bırakmadılar. Her zaman saldırılara ve ihanete uğradık. Kendi içimizde de problem yaşadık. Ancak biliyoruz ki şehit olanlar kazandı. Onlar canlarını Allah için, yaşadıkları vatanda hür ve bağımsız olmak için seve seve verdiler. Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere Fırat Kalkanı Harekatında da canlarını bu vatan için feda etmiş kahraman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yüce Allah, aziz milletimize, bir daha böyle acılar yaşatmasın" diyerek sözlerini tamamladı.