Hayalet gemi yine firar etti!

Yerel ve yaygın basına konu olan Aqua Hercules adlı gemi İskenderun Körfezinin kıyıya yakın orta sayılabilecek bir noktasında demirli iken lodosun ve kötü hava koşullarının etkisiyle serseri bir mayın gibi Balıkçı Barınağı karşısı İskenderun Liman istikametine doğru sürüklendi. Geminin sürüklenmesi esnasında seyir halinde olan bir geminin de üzerine gelen hayalet gemiden kurulmak üzere manevra yapıp rotasını değiştirdiği iddia edildi. Öte yandan haber yayına hazırlandığı sırada geminin yine sürüklenmeye başlandığı Balıkçı Barınağı civarından da uzaklaştığı gözlendi.

Konuyla ilgili olarak 14 Kasım 2016 tarihinde Hatay Valisi Erdal Ata hayalet gemi ve bilgilendirme başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan gazeteci Doğan Süslü o gün yaklaşan tehlikeye dikkat çekip özetle şu ifadeleri kullanmıştı Anılan gemi tam 40 aydır İskenderun Körfezinde serseri mayın konumundadır. Üzerinde çok fazla sayıda haciz olduğu bilinen gemi ilçemiz körfezine 10 Temmuz 2013 tarihinde Mısırın Port Said limanından gelmiş şirket alacaklarına istinaden başlatılan haciz işlemleri neticesi bağlatılmıştır. Gerçekleştirilen haciz işlemi sonrası 37 kişilik gemi mürettebatı da gemiyi terk etmiş ve Aqua Hercules adlı gemi kaderiyle baş başa kalıp hayalet gemi adını almıştır. Gece ışıklandırması olmayan çift demirleme sistemi yerine sadece tek demirleme yöntemiyle İskenderun Körfezinin akıntılı ve zaman zaman dalgalı sularına direnmeye çalışan 320 yolcu 185 TIR ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasiteli gemi üç yıl içinde birkaç kez İskenderun Körfezi içinde başıboş şekilde sürüklenmiş römorkörler tarafından çekilerek tekrardan İskenderun Körfezi içinde göz önünde bir yere sabitlenmeye çalışılmıştır.

İskenderun denizcilik camiası ileri gelenleri sözkonusu geminin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından oluşturulacak bir fonla Aliağa ya da Tuzla gibi bir limana çekilmesi gerektiği aksi halde önümüzdeki gün ve aylarda İskenderun Körfezindeki olası bir lodosun gemiyi yeniden sürükleyeceğini ve sürüklenen geminin İskenderun Körfezi içindeki irili ufaklı onlarca iskele liman ya da akaryakıt terminallerinden birine ya da bir kaçına ciddi zararlar verebileceği mal ve can kayıplı kazalara neden olabileceği özellikle de gemide gece ışıklandırması olmamasının denizde seyir halinde olan tüm deniz taşıtları için ciddi bir risk ve tehlike oluşturduğunu ifade ediyorlar.

Aklın yolu birdir. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığından hızla temin edilecek bir fonla bu gemi tehlike arz etmeyecek güvenli bir limanda bekletilmelidir.

CIDDI BIR DENIZ FACIASI BIZLERI BEKLIYOR

22 Aralık 2016 günü geminin yeniden sürüklenmeye başlamasını kısaca değerlendiren gazeteci Doğan Süslü Yetkilileri bir kere daha uyarmak istiyorum. Hayalet geminin yarattığı tehlike büyüyor. Şu an halen körfezimizde başıboş dolaşan ve nereye hangi gemiye ya da terminale çarpacağı belli olmayan bir gemi vardır. Gemi acilen çift demirleme sistemiyle sabitlenip ışıklandırılmalı ya da korunaklı bir limana çekilmelidir. Aksi halde ciddi bir deniz faciası bizleri bekliyor diye konuştu.