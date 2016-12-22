Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin birlikte organize ettiği Enfeksiyon Kontrol Tedbirlerine Yönelik eğitimler Osmaniye Devlet Hastanesinde iki gün sürdü. Eğitimlere Osmaniye, Kadirli ve Düziçi Devlet Hastaneleri Diyaliz Birimleri ve özel hizmet veren Diyaliz Merkezi çalışanlarından oluşan 82 kişilik personel grubu katıldı. Enfeksiyon Kontrol Programı kapsamında yapılan eğitimlere Osmaniye Devlet Hastanesi Diyaliz Birimi Sorumlusu ve Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doktor Bülent Kaya, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Çetin Turan ve yine Enfeksiyon Hemşiresi Emine Gök katıldı.Katılımcılara, enfeksiyon kontrol programına yönelik uzmanlar tarafından, hemodiyaliz hastalıklarında enfeksiyon, bulaşma yolları, çalışan ve iş yeri güvenliği ile hemodiyaliz ünitelerinde hijyen ve enfeksiyon kontrolü hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin, evrensel önlemlere tam olarak uyulmasının, hijyene dikkat edilmesinin, cihazların sıkı sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu, enfeksiyonunun kontrolü açısından çok önemli olması nedeniyle düzenlendiği kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE