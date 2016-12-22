Şiddetli fırtına Osmaniye'de çatıları uçurdu

Sağanak yağmurla birlikte etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle Merkeze bağlı Gökçedam Köyün'deki bazı evlerin alüminyum çatıları ile güneş enerji panelleri ve kazanları uçtu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar ise kökünden söküldü. Köy sakinlerinden 57 yaşındaki Hamit Koç, fırtına nedeniyle yaklaşık 15 evin çatısında bulunan Güneş enerjisi panellerinin fırtına nedeni ile zarar gördüğünü belirtti. Hamit Koç, "Bu sene fırtınaların çok etkili olması nedeni ile ne ağaçlar kaldı ne Güneş enerjisi paneli kaldı. Allahtan gelen bir şey yapacak bir şey yok. Çok sayıda panel zarar gördü. Ayrıca zeytin ağaçlarımız, parklardaki ağaçlar rüzgarın etkisiyle kökünden söküldüğünü duyduk." diye konuştu.

METEOROLOJİ FIRTINAYA KARŞI UYARMIŞTI

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre, vatandaşlar şiddetli fırtınaya karşı 21 ve 22 Aralık günlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığı ile yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Bölge geneli; parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışlar; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında devam edecek. Rüzgar, Kuzey ve doğulu yönlerden, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. Özellikle deniz üzerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek olan rüzgârın, Adana ve Mersin kıyı kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde, görülecek olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgârla birlikte yer yer yoğun olacağından, ilgililerin özellikle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgar kuzey kuzeydoğu yönlerden Adana ve Mersin kıyı kesimleri, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir."